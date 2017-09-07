В районе испытания водородной бомбы КНДР повысился уровень радиации
Теги: Политика радиация китай кндр
Китайские специалисты узнали о повышении уровня радиации в районе проведения Северной Кореей испытаний водородной бомбы. Изменения зафиксированы в Чанбай-Корейском автономном уезде. Там уровень радиации увеличивался в период с 3 по 5 сентября.
Высокий уровень радиации зафиксирован в районе проведения КНДР испытаний водородной бомбы. Такие данные есть у специалистов из Китая, сообщает "Росбалт" со ссылкой на South China Morning Post.
Повышение уровня радиации зарегистрировано в Чанбай-Корейском автономном уезде, который граничит с Северной Кореей.
Специалисты отметили, что уровень радиации увеличивался в период с 3 по 5 сентября. В ходе испытаний он составлял 108,6 наногрея, а максимальное значение было достигнуто утром 6 сентября. А к западу от взрыва уровень радиации вырос до 110,7 наногрея с пиком в 112,5 наногрея.
До этого китайские специалисты предупреждали о существующей опасности обрушения горы Мантапсан. Именно в ее недрах КНДР якобы провела все шесть ядерных испытаний.
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