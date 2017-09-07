22:21, 07 сентября 2017

На юге Москвы столкнулись семь автомобилей

Теги:  движение  пострадавшие  Происшествие  москва  дтп

На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием семи автомобилей. Три полосы движения в сторону области перекрыты из-за аварии. Информация о пострадавших уточняется.

На юге Москвы столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. 

"В районе дома 40 на Варшавском шоссе столкнулись семь автомобилей. Из-за ДТП перекрыто три полосы движения в сторону области", - рассказал источник агентства "Москва".

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

 

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