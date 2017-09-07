На юге Москвы столкнулись семь автомобилей
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На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием семи автомобилей. Три полосы движения в сторону области перекрыты из-за аварии. Информация о пострадавших уточняется.
На юге Москвы столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"В районе дома 40 на Варшавском шоссе столкнулись семь автомобилей. Из-за ДТП перекрыто три полосы движения в сторону области", - рассказал источник агентства "Москва".
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.