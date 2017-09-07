Земан: Трамп не выполнил обещание наладить отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп не выполнил своего предвыборного обещания наладить отношения с Россией, заявил чешский лидер Милош Земан. По его словам, сейчас глава Белого дома делает все наоборот.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что разочарован в том, что его американские коллега Дональд Трамп не выполняет свое предвыборное обещание наладить отношения с Россией.

"Дональд Трамп обещал перед выборами улучшение отношений с Россией. Сейчас он делает наоборот, что означает, что он не выполняет свое обещание. Для меня это определенное разочарование", - приводит слова Земана РИА Новости.

Чешский лидер добавил, что уже 25 лет в политике и не считает себя наивным человеком. Однако по его мнению, люди, если о чем-то заявляют перед выборами, после победы в них должны выполнять свои обещания.

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