Российскими "Терминаторами" заинтересовались Сирия и Израиль

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Сирия и Израиль проявили интерес к российским боевым машинам поддержки танков "Терминатор". Ранее контракт на поставку партии этих БМПТ с "Уралвагонзаводом" подписало Министерство обороны России. До этого машины производились исключительно на экспорт.

Сирия и Израиль заинтересовались российскими боевыми машинами поддержки танков "Терминатор". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александра Шевченко.

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", - сказал он.

Ранее в ходе военно-технического форума "Армия-2017" Минобороны России подписало с "Уралвагонзаводом" контракт на поставку партии этих машин. Ранее БМПТ производились исключительно на экспорт.

Боевые машины "Терминатор" предназначены для защиты танков от пехоты противника. Они вооружены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, способными стрелять с дальностью до 4 километров, а также боекомплектом в 850 снарядов.