США заявили о желании прекратить политику "Око за око" с Россией

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США хотят улучшения отношений с Россией, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, Вашингтону и Москве следует прекратить продолжение политики "Око за око". Также она рассказала, что осмотр дипломатических объектов России в США проводили сотрудники службы дипбезопасности Госдепа.

США хотят, чтобы Москва и Вашингтон прекратили принимать меры друг против друга в сфере своих дипломатических отношений. Об этом в ходе регулярного брифинга для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

"Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического "око за око". Есть много сфер, где, как мы надеемся, мы могли бы сотрудничать", - приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, Науэрт рассказала о процедуре осмотра российских дипобъектов в США. По ее словам, российские дипломаты якобы отказались сопровождать представителей Соединенных Штатов при осмотре последними торгпредства России в Нью-Йорке. "Они решили не сопровождать нас при осмотре в Нью-Йорке. По какой причине - я просто не знаю", - подчеркнула представитель Госдепа.

Кроме того, она отметила, что осмотр проводили сотрудники службы дипбезопасности Госдепа, а не ФБР, передает РИА Новости.

Со 2 сентября по решению властей США закрылись Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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