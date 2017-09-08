Рогозин счел запоздалым интерес Израиля и САР к российским "Терминаторам"

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Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" - это уникальная машина. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Его удивило, что Израиль и Сирия только сейчас начали проявлять интерес к БМПТ.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удивлен тем, что Израиль и Сирия "так долго раскачивались", прежде чем проявить свой интерес к покупке российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина Опубликовано Dmitry Rogozin 7 сентября 2017 г.

БМПТ будет принята на вооружение в России в этом году. Ранее она успешно прошла все виды испытаний. По словам начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко, "Терминатор" – это "машина принципиально нового класса", "интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия".

Минобороны России подписало контракт на поставку БМПТ "Терминатор" в ходе форума "Армия-2017" в конце августа. Общая сумма соглашений, заключенных тогда военным ведомством с "Уралвагонзаводом", превысила 24 миллиарда рублей.

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