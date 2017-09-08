Минтранс может заменить транспортный налог на экологический

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До конца года Минтранс рассмотрит возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим сбором. В настоящее время размер транспортного налога определяется в зависимости от разных параметров машины. При этом в расчетах по экологическому сбору используются только показатели по выбросам углекислого газа.

Министерство транспорта России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим сбором. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе.

"До конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности такого изменения. Работа проводится в соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 года. Этот документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время размер транспортного налога для машин определяется индивидуально. Это зависит от региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, а также времени владения транспортным средством.

В случае перехода на экологический налог для расчета будут использоваться только параметры машины по выбросам углекислого газа. Кроме того, новый сбор не предусматривает отличия ставок по регионам.

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