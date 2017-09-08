Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 14 человек

Теги: ураган сша Стихия куба

В Карибском море продолжает бушевать ураган "Ирма". По последним данным, его жертвами стали уже 14 человек, десятки пострадали. В государстве Антигуа и Барбуда ураган уничтожил и повредил почти все жилые дома. К приходу стихии готовятся в США. Там закрыты школы, университеты и госучреждения. Остановлена работа двух АЭС.

Растёт число жертв мощнейшего за последнее десятилетие урагана "Ирма". По уточненным данным, на островах Карибского моря погибли 14 человек, десятки пострадали, несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В эпицентре стихии оказалось маленькое островное государство Антигуа и Барбуда. Там ураган уничтожил или повредил около 90% жилых домов. Пронеслась "Ирма" и над островом Сен-Мартен, затопив дороги и автомобили. Сильным ветром повалены сотни деревьев, повреждены десятки зданий, разбиты рыболовецкие суда и яхты. На острове нет электричества.

Ураган потряс Пуэрто-Рико и задел Доминикану, где в настоящий момент остаются около 5 тысяч российских туристов. Они не могут вылететь домой из-за отмены авиарейсов. К приходу "Ирмы" сейчас готовятся на Кубе, Гаити, Багамах и на западе США. Во Флориде, по распоряжению властей, закрывают школы, университеты и госучреждения. В них планируют размещать эвакуированных и возможных пострадавших. Остановлены и две атомные электростанции. Вылететь из крупнейших аэропортов штата практически невозможно - сотни авиарейсов отменены, а все билеты раскуплены.

Ожидается, что ураган затронет и Джорджию. Власти объявили режим ЧС в 30 округах штата, а прибрежные районы эвакуируют.