Путин заложил четыре корабля на судоверфи в Приморье

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Владимир Путин принял участие в церемонии закладки четырех судов на судоверфи "Звезда" в Приморье. По словам президента, он будет внимательно следить за выполнением плана загрузки предприятия.

Владимир Путин в завершение своей рабочей поездки на Дальний Восток прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой камень. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональный судов, которые получили названия "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Екатерина Великая" и "Святая Мария". Глава государства отметил, что судоверфь "Звезда" — масштабный проект, значимый для всей страны, уверенно развивается, практически все работы на предприятии выполняются по графику.

Владимир Путин заявил, что будет лично следить за реализацией плана по выпуску судов



"Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи - начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Я знаю, что уже утверждён перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия. Уверен, что коллектив предприятия, хорошо понимает масштаб и важность стоящих

задач, сделают все необходимое для того, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовый производить самую современную и востребованную продукцию. "Звезда" обязательно войдет в число ведущих судостроительных верфей России и мира", - сказал президент.

