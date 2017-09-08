Сирийские семьи возвращаются в район Африн на севере Алеппо

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Российская военная полиция развернула в районе Африн на севере сирийской провинции Алеппо наблюдательные пункты, где следит за соблюдением перемирия в зоне деконфликтации. Это уже позволило вернуться в район более 50 сирийских семей.

Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон организовали наблюдательные пункты в районе города Африн, на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Военная полиция обеспечивает соблюдение режима прекращения боевых действий, что позволило вернуться в свои дома десяткам семей. В местные больницы доставили полторы тонны медикаментов, жителям также передали 200 укомплектованных школьных рюкзаков.

В этом районе пока нет зоны деэскалации, это так называемая территория деконфликтации - в конце августа там был создан комитет национального примирения. Гарантом безопасности выступают российские военные.