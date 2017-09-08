Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики
Теги: землетрясение мексика Стихия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в акватории Тихого океана у мексиканского побережья. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа", есть угроза возникновения цунами.
В акватории Тихого океана у побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 8, сообщает "Интерфакс".
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 4:49 утра (7:49 мск) западнее города Тапачула.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа", есть угроза возникновения цунами у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.
Читайте также:
У берегов Чили произошло землетрясение