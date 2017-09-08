Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики

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Землетрясение магнитудой 8 произошло в акватории Тихого океана у мексиканского побережья. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа", есть угроза возникновения цунами.