08:17, 08 сентября 2017

Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики

Теги:  землетрясение  мексика  Стихия

Землетрясение магнитудой 8 произошло в акватории Тихого океана у мексиканского побережья. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа", есть угроза возникновения цунами.

В акватории Тихого океана у побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 8, сообщает "Интерфакс".

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в  4:49 утра (7:49 мск) западнее города Тапачула.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа", есть угроза возникновения цунами у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.

Читайте также:

У берегов Чили произошло землетрясение

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 19 человек

Другие новости

В других СМИ