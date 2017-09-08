Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт "одного грузина"

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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял высказывание Петра Порошенко о Крыме. Ранее президент Украины признал невозможным силовой возврат полуострова, предложив при этом создать такие условия, при которых Крым станет для России "непосильной ношей". Пушков в ответ посоветовал Порошенко изучить опыт "одного грузина".

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, ранее призвавшего создать такие условия, чтобы Крым стал для России "непосильной ношей", а у Москвы "запекло".

"Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт", - написал Пушков в Twitter, подразумевая под "одним грузином" бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

Выступая с ежегодным обращением к парламенту, Порошенко ранее заявил, что вернуть полуостров в состав Украины силовым способом не получится.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <...> Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", - сказал украинский президент.

"Порошенко признал: военным путем Крым не вернуть. Да никаким не вернуть! Крымчане никогда не вернутся туда, где насаживают ненависть к России", - прокомментировал российский сенатор.

По словам Порошенко, для решения задачи по Крыму Киев задействует все доступные инструменты международного права: санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

Украине не Крым нужно возвращать, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен Януковича. Недосягаемая ныне высота! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 7, 2017

Ранее на сайте Порошенко была зарегистрирована петиция с предложением прорыть канал на границе, соединяющей страну с крымским полуостровом.

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