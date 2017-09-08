Терминал аэропорта Майами закрыли из-за стрельбы

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В аэропорт Майами проник пьяный человек с ножом и пытался залезть на крышу. Прибывшие сотрудники полиции открыли огонь по нарушителю и ранили его. Мужчину доставили в больницу, больше никто не пострадал. Терминал временно закрыт, из-за этого люди не могут покинуть Флориду, на которую движется ураган "Ирма".

В аэропорту Майами полицейским пришлось начать стрельбу из-за вооруженного ножом мужчины, который пытался залезть на крышу терминала, сообщает телеканал ABC.

По словам очевидцев, мужчина был пьян и вел себя неадекватно. В результате стрельбы нарушитель был ранен, его отвезли в больницу. Больше никто не пострадал.

Из-за инцидента временно закрыт терминал J, из-за чего многие пассажиры не смогли покинуть Флориду, на которую движется ураган "Ирма". На данный момент в аэропорту отменено более 100 рейсов.

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