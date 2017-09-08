Каталония приняла закон о порядке выхода из состава Испании

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Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании. Документ вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения автономного сообщества. Согласно закону, новый парламент Каталонии должен будет разработать конституцию созданного государства.

Власти Каталонии приняли закон о порядке выхода автономного сообщества из состава Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Закон о переходном периоде был принят 71 голосом за, против выступили десять депутатов, воздержавшихся не было", - отметила спикер каталонского парламента Карме Форкадел.

Закон вступит в силу в Каталонии, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения автономного сообщества от Испании. Согласно документу, новый парламент должен будет разработать конституцию созданного государства.

При этом правительство Испании оспорит данный закон в конституционном суде страны, как и все предыдущие документы, принятые властями Каталонии касательно референдума о независимости.

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