Безпалько: Украина все больше погружается в яму

Теги: События. 25-й час украина порошенко

Украина выбралась из "глубокого и опасного обрыва", заявил президент страны Петр Порошенко в ежегодном послании депутатам Верховной Рады. О противоречиях в высказываниях украинского лидера рассуждает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В эфире программы "События. 25-й час" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал послание президента Украины Петра Порошенко:

— Конкретика говорит, что ни из какой ямы Украине не выбирается, а наоборот в нее погружается. Украинский долг достиг 80% ВВП. И Украине придется почти 4% ВВП тратить на обслуживание долга. Эти деньги можно было направить если не на социальную сферу, то на развитие хотя бы науки, привлечение молодежи, развитие демографии. Ничего этого нет. Мы видим, что молодежь уезжает, граждане нищают.