Телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Теги: Культура фильм россия минкультуры

Минкультуры предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов, которые показывают по телевидению. Соответствующие поправки предполагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии России".

Министерство культуры России предлагает отменить прокатные удостоверения для фильмов, которые показывают по телевидению. Соответствующие поправки предполагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии России", передает газета "Известия".

"В пояснительной записке говорится, что сейчас нет возможности четко определить случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению, что создает проблемы для выполнения действующего требования закона", - говорится в сообщении.

Также в документе отмечается, что показ фильмов по телевидению без прокатного удостоверения не несет угрозы распространения запрещенной информации в России.

Читайте также:

Мексике угрожает трехметровое цунами после землетрясения

ВКС России уничтожили "министра войны" "Исламского государства"

Каталония приняла закон о порядке выхода из состава Испании

Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт "одного грузина"

Терминал аэропорта Майами закрыли из-за стрельбы