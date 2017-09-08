Власти Москвы не планируют разрывать контракт с Серебренниковым

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Приказа об увольнении Кирилла Серебренникова с должности художественного руководителя театра "Гоголь-центр" не существует. Об этом заявил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Обязанности Серебренникова по согласованию с самим режиссером возложены на его заместителя Юлию Калинину.

Приказа об увольнении Кирилла Серебренникова с поста художественного руководителя "Гоголь-центра" не существует. Его обязанности были возложены на заместителя Юлию Калинину. Кандидатура была согласована с режиссером.

"Приказа об увольнении Кирилла Серебренникова не существует. Театр продолжает функционировать. Если руководитель не находится на рабочем месте, он в отпуске или уехал в творческую командировку снимать фильм, то на это время назначается исполняющий обязанности. На него возлагается вся полнота полномочий. Тут ничего оригинального нет, все это есть в Трудовом кодексе", - пояснил "Интерфаксу" руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Дело "Седьмой студии"

Серебренников находится под домашним арестом. Такое решение 23 августа принял Басманный суд. Возле здания суда в тот день собрались несколько сотен человек, пришедших поддержать режиссера. 4 сентября Мосгорсуд признал законной избранную ему меру пресечения.

Худрука "Гоголь-центра" обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных по линии Минкультуры на реализацию "Платформы". Этим театральным проектом занималась основанная режиссером "Седьмая студия".

По делу о мошенничестве также проходят бывший гендиректор компании Юрий Итин (находится под домашним арестом), бывший генпродюсер Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева (оба – в СИЗО). Еще один фигурант дела - продюсер Екатерина Воронова - объявлена в розыск.

Масляева ранее согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против других фигурантов дела. Серебренников, Итин и Малобродский своей вины не признают. В свою очередь, Масляева утверждает, что "Седьмая студия" создавалась для обналичивания бюджетных средств.

Серебренников отрицает, что имел отношение к хозяйственной деятельности компании. Он обвинил экс-бухгалтера в оговоре. В своем выступлении в суде режиссер назвал предъявленные ему обвинения сфабрикованными и абсурдными.

Фото: акция в поддержку Серебренникова у Басманного суда Автор: Владимир Астапкович/РИА Новости

6 сентября Масляева на заседании Мосгорсуда заявила, что не поддерживает жалобу на законность ее ареста. Она также заявила, что сменила адвоката, подававшего апелляцию на продление срока ее ареста.

Согласно одному из эпизодов дела, "Седьмая студия" получила деньги на спектакль "Сон в летнюю ночь", но не поставила его. В действительности постановка идет уже несколько лет.

Многие деятели культуры согласились поручиться за Серебренникова. Готовность стать поручителями режиссера выразили Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Александр Калягин, Константин Райкин - всего около 80 человек, в том числе зарубежные знаменитости.

Президент России Владимир Путин, комментируя дело Серебренникова, заявил, что оно никак не связано со сферой его деятельности. Глава государства указал, что если бы власти хотели ограничить его творчество, то "просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом".

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