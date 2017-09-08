В Москве мужчина упал с моста на борт речного трамвайчика и погиб
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Мужчина упал с Крымского моста на борт прогулочного теплохода в центре столицы и скончался от полученных травм. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.
Мужчина разбился насмерть, упав с Крымского моста на борт прогулочного теплохода в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Правоохранители обнаружили у причала, на борту прогулочного теплохода, тело мужчины 1972 года рождения. Экипаж теплохода пояснил, что погибший упал к ним на борт с Крымского моста во время движения судна по Москве-реке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД России по городу подтвердили информацию об обнаружении тела. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.
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