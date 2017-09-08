Землетрясение в Мексике унесло жизни не менее двух человек

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По меньшей мере два человека погибли в результате сильного землетрясения у берегов Мексики. Также подтвердилась информация о цунами - на данный момент максимальная высота волн достигла 0,7 метра.

Жертвами мощного землетрясения у берегов Мексики стали два человека, погибшие были жители мексиканского штата Чьяпас на юге страны. Об этом сообщает МВД страны, передает ТАСС.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что на данный момент зафиксированы волны высотой 0,7 метра.

По информации ассоциации туроператоров России (АТОР), организованных групп российских туристов в районе землетрясения нет, но могут находиться те, кто путешествует самостоятельно. Мексика не сильно пользуется спросом у россиян, поскольку отсутствуют прямые рейсы, также отпугивает криминогенная обстановка в стране.

Ранее стало известно, что у берегов Мексики произошло восьмибальное землетрясение в 202 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тысяч человек. После сильного толчка произошел афтершок магнитудой 5,7 к юго-западу от города Паредон.