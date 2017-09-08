В Якутии пьяный депутат насмерть сбил пешехода

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Депутат Госсобрания Якутии сбил троих человек, один из которых скончался на месте происшествия. Двое других пострадавших были доставлены в больницу с травмами и ушибами. По данным медицинского освидетельствования, в момент ДТП депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Государственного собрания Якутии Николай Румянцев сбил троих пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

"Следуя со стороны города Якутска в сторону села Намцы, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Один из пешеходов от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", - говорится в сообщении. Двое других пострадавших были доставлены в больницу с травмами и ушибами.

В объяснительной записке депутат отметил, что вовремя не заметил людей из-за отсутствия уличного освещения и дождя. При этом по данным медицинского освидетельствования, в момент аварии Румянцев находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту данного происшествия проводится проверка.

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