Дело о вымогательстве на Рочдельской улице передано в суд

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о вымогательстве 18 миллионов рублей и перестрелке на Рочдельской улице. Конфликт, который произошел в конце декабря 2015 года, закончился смертью двух человек и коррупционном скандалом с участием криминальных авторитетов.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала в суд резонансное уголовное дело о вымогательстве на Рочдельской улице, передает ТАСС.

По делу проходят 14 россиян в возрасте от 29 до 64 лет, которые занимались вымогательством денег у столичных коммерсантов. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Перестрелка на Рочдельской улице в Москве произошла в конце 2015 года. Тогда в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин, двое из которых скончались. Участники перестрелки требовали у собственницы одного из ресторанов в центре столицы 8 миллионов рублей, угрожая расправой.

По версии следствия, к инциденту причастны соратники криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Среди них Андрей Кочуйков, по прозвищу Итальянец и бывший сотрудник КГБ и МВД Эдуард Буданцев.

В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

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