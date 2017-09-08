Названа дата появления северного сияния над Москвой

Теги: Космос ран ученые солнце москва наука природа

Северное сияние над Москвой может появиться в ночь на 10 сентября. Как указал ученый Российской академии наук Сергей Гайдаш, свечение над столицей будет видно только в том случае, если явление придется на ночное время, а также если ему не будут мешать облака. В последний раз москвичи видели северное сияние в октябре 2003 года.

Северное сияние над Москвой может появиться в ночь на 10 сентября. Об этом заявил руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

"В субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим – до 50%, однако точное время предсказать нельзя", - цитирует его АГН "Москва".

Он подчеркнул, что свечение над столицей будет видно только в том случае, если явление придется на ночное время, а также если ему не будут мешать облака.

"В течение ближайших дней погода будет существенно улучшаться. Ожидается переменная облачность или облачность с прояснениями. Существенных осадков тоже не прогнозируется", - сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, подчеркнув, что тучи не помешают жителям столицы увидеть северное сияние.

6 сентября на Солнце произошла самая крупная за последние 12 лет вспышка. Ее последствия будут растянуты во времени.

"Частично они будут "высыпаться" в районе полюсов - это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы", - рассказал агентству ТАСС главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев. Астроном отметил, что через несколько дней до Земли дойдут облака плазмы, после чего начнется магнитная буря, которая способна нарушить радиосвязь.

Явление может нести угрозу космической технике и системам связи на Земле. Проблемы уже были отмечены в Европе и Америке. Кроме того, магнитная буря может стать причиной ухудшения состояния людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В последний раз москвичи видели северное сияние в октябре 2003 года.

Читайте также:

Крупнейшая за 12 лет вспышка зафиксирована на Солнце

Российские ученые нашли воду на Марсе

Ученые обнаружили зародыш сверхмассивной черной дыры