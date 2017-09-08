В Москве задержали мужчин, кинувших бутылку в забор посольства США

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Полиция задержала компанию мужчин, кинувших бутылку в забор посольства США в центре столицы. На одного из граждан был составлен протокол о мелком хулиганстве, а с троих остальных полицейские получили объяснения.

Столичные полицейские задержали группу мужчин, которые кинули бутылку в забор посольства США на Новинском бульваре. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация о том, что четверо неизвестных граждан кинули бутылку в забор посольства США в Российской Федерации. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей", - говорится в сообщении.

На одного из граждан был составлен протокол о мелком хулиганстве, а с троих остальных полицейские получили объяснения. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

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