ВКС уничтожили "министра войны ИГ", экс-главу таджикского ОМОНа Халимова

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Сразу несколько главарей запрещённого "Исламского государства" уничтожены в Сирии в результате удара российской военной авиации. Как сообщили в Минобороны, среди ликвидированных полевых командиров и "министр войны ИГ" - Гулмурод Халимов. Когда-то он руководил элитным подразделением МВД Таджикистана.

Еще один укрепрайон в Дейр-эз-Зоре отбит. Позицию захватили буквально несколько часов назад. На автомате поднимают сирийский флаг. Командир, под позывным "Дед", руководил обороной долгих три года, передает "ТВ Центр".

Вдали - дым. Наступление продолжается. Сирийские передовые отряды поддерживают российские ВКС и фрегат "адмирал Эссен". Это с его борта по террористам был нанесен мощный удар ракетами класса "Калибр".

Несколько точечных попаданий уничтожили более 40 боевиков запрещенной группировки "Исламское государство". Костяк - выходцы из Средней Азии и российского Кавказа. Убиты и, как минимум, четверо одиозных полевых командиров. Среди них — так называемый эмир Дейр-эз-Зора Абу Мухаммед аль-Шишали и "военный министр" этой террористической группировки Гулмурод Халимов. Они собрались на совещание, и когда решали, как оборонять свои позиции в городе, в командный пункт ударила ракета.

Гражданин Саудии аль-Шишали вербовал новобранцев, занимался их переброской из европейских стран и Африки, руководил финансовыми потоками. Спецслужбы Франции подозревали его в организации теракта в Париже, в 2015. Входил в состав "Аль-Каиды". Позже примкнул к ИГ. Гулмурод Халимов родом из Таджикистана. В прошлом - командир республиканского ОМОНа. Два года назад с группой своих подчиненных бежал к боевикам "Исламского государства".

Опальный полковник быстро сделал карьеру. Сперва сменил лидера боевиков из северокавказских республик, ликвидированного чеченца по происхождению Абу Умара Шишани. Затем и вовсе фактически возглавил ИГ, вместо уничтоженного халифа аль-Багдади. Почти вся жизнь Халимова была связана с полицией и армией. Выпускник академии МВД Таджикистана, прошел антитеррористическую подготовку, организованную в Таджикистане спецслужбами США, и подготовку в американской частной военной компании. Трижды бывал в Соединенных штатах. Но когда попался на крючок вербовщиков-исламистов, бывших друзей американцев стал называть свиньями и пообещал им отомстить за операции в Афганистане и Ираке.

Халимов, которого по сути обучили и подготовили США, становился настолько опасен и в первую очередь для самих войск коалиции, что Госдеп назначил за его голову 3 миллиона долларов. Но поиски видимо были безуспешны. Пока главаря не уничтожила российская ракета.

Новость о ликвидации главарей облетела не только все мировые информагентства, но и освобожденные районы Дейр-эз-Зора. Город разблокирован. В кварталы приходят первые российские караваны с гуманитарной помощью. Полная очистка главного опорного пункта ИГ от боевиков - дело нескольких недель.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".