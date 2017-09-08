Снегопад парализовал движение на федеральной трассе в Якутии

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Движение большегрузного транспорта по федеральной автодороге "Лена" в Якутии было на несколько часов ограничено из-за обильного снегопада.

На юге Якутии дожди сменились сильным снегопадом, непогода парализовала движение на участках федеральной трассы "Лена". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Для ликвидации последствий циклона ограничен проезд большегрузов, водителям уже рекомендуют переходить на зимнюю резину. По последним сообщениям, движение осуществляется в штатном режиме.

Тем временем, в самом Якутске продолжается ливень, улицы города подтоплены.