Две тысячи детей из ДНР и ЛНР отдохнули в подмосковных "Снегирях"

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Две тысячи детей из ДНР и ЛНР отдохнули в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири" этим летом. В рамках программы "Дети России - детям Донбасса" и при поддержке депутатов Госдумы для них были организованы экскурсии, творческие и спортивные конкурсы.

Около двух тысяч школьников из ДНР и ЛНР в этом году посетили подмосковный оздоровительный комплекс "Снегири" в рамках благотворительной акции "Дети России - детям Донбасса", передает "ТВ Центр".

Всего было организовано 14 смен - каждая по две недели. Для ребят подготовили большую развлекательную программу. Они побывали в музеях Кремля, океанариуме и цирке, участвовали в спортивных конкурсах и музыкальных концертах. Проект реабилитации детей, пострадавших на юго-востоке Украины, появился три года назад при поддержке депутатов Госдумы.

"Три года назад мы создали движение "Дети России - детям Донбасса". И, должен сказать, что за эти три года уже приняли 4,5 тысячи детей с Донбасса, которые здесь прошли оздоровительные процедуры, посоревновались, познакомились со всеми достопримечательностями. "Снегири" стали местом дружбы, местом, которое позволяет детям почувствовать себя настоящими детьми", - сказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

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