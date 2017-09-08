Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до пяти

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Пять человек погибли в результате мощного землетрясения у берегов Мексики, среди них - двое детей. Ранее полиция сообщила о двух погибших. Президент страны заявил, что это самое мощное землетрясение за последние сто лет.

Жертвами сильного землетрясения у берегов Мексики стали пять человек, среди них – двое детей, сообщает телеканал ABC.

Дети проживали в южном штате Табаско. На одного ребенка обрушилась стена, другой умер в больнице от обесточивания здания. Остальные трое погибших – жители штатов Чьяпас и Оахака.

В целях предосторожности, занятия в ряде школ прекращены. В некоторых районах страны отключили электричество. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что это самое мощное землетрясение за последние сто лет.

Ранее стало известно, что у берегов Мексики произошло восьмибальное землетрясение в 202 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тысяч человек. После сильного толчка произошел афтершок магнитудой 5,7 к юго-западу от города Паредон. Существует угроза цунами - на данный момент максимальная высота волн достигла одного метра.