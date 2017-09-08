Завершено строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро

Теги: Москва собянин метро

Строительство первого участка "Деловой центр" - "Петровский парк" Третьего пересадочного контура метрополитена завершено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин,

В Москве завершилось строительство первого участка новой ветки метро. Третий пересадочный контур подземки напрямую свяжет спальные районы столицы, передает "ТВ Центр".

Уже полностью готовы 5 станции на участке от Делового центра до Петровского парка, сейчас там идет установка и наладка оборудования. Протяженность этого отрезка больше 10 километров. В техническом запуске принял участие Сергей Собянин. Он осмотрел пересадочный узел в районе "Москва-сити", который соединит МЦК и новую ветку метро.

"Сейчас рядом появится еще одна большая кольцевая линия метро. МЦК — это наземная кольцо метро, а это будет большое подземное, которое еще больше МЦК будет, и больше по пассажиропотоку и емкости, скорости и так далее. Так что это такой крупный мегапроект", - сказал Собянин.