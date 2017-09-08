На Солнце произошла новая мощная вспышка

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Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце около 11:00 по Москве. Данные солнечной активности предоставила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Ученые зафиксировали новую мощную вспышку на Солнце. Это произошло после вспышки балла X9.3, ставшей самой мощной за последние 12 лет. Об этом говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. На данные обратило внимание агентство РИА Новости.

Явление способно привести к отказам космической техники и систем связи. Подобные случаи уже зафиксированы в Европе и Америке.

Как сообщает Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США, сильная магнитная буря, вызванная активностью Солнца, продлится до 18:00 пятницы и затронет почти всю территорию России.

Уровень радиации на Международной космической станции пока находится в рамках допустимых величин. Эвакуация экипажа в капсулу "Союза" не потребуется, сообщил представитель подмосковного Центра управления полетами.

Из-за активности Солнца москвичам, возможно, удастся понаблюдать за интересным природным явлением – северным сиянием. Ученый РАН ранее назвал дату его появления в небе над столицей.

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