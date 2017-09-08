Роспотребнадзор предупредил туристов о сибирской язве в Италии

Теги: Общество роспотребнадзор животные италия туристы болезнь

В Роспотребнадзоре предупредили туристов о случаях сибирской язвы в различных регионах Италии. Ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов о вспышке сибирской язвы в Италии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ранее министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре просят российских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок в Италию.

Читайте также:

В Балашихе на торговые ряды обрушилась стена бывшего кинотеатра

ВКС уничтожили "министра войны ИГ", экс-главу таджикского ОМОНа Халимова

Завершено строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро

На Солнце произошла новая мощная вспышка

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до пяти