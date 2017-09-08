Роспотребнадзор предупредил туристов о сибирской язве в Италии
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В Роспотребнадзоре предупредили туристов о случаях сибирской язвы в различных регионах Италии. Ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.
Специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов о вспышке сибирской язвы в Италии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Ранее министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре просят российских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок в Италию.
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