Британский телеведущий развеселил коллегу, расстроившись в прямом эфире. Видео
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Британский телеведущий Джон Крейг оговорился в прямом эфире и схватился за голову. Ошибка так расстроила Крейга, что пришлось переключать камеру на другого корреспондента. Улыбнувшись, девушка пообещала, что Крейг вернется в эфир, как только решит свои проблемы.
Британский телеведущий канала Sky News Джон Крейг допустил ошибку во время новостного эфира и расстроился настолько, что прервал свой рассказ, передает The Sun.
Оговорившись, Крейг со словами "о, боже, о боже" схватился за голову. В последствии камера переключилась на другого коррепондента, которая, не сдержав улыбки, пообещала, что Крейг вернется в эфир, как только уладит все свои проблемы.
Телеведущий Крейг ранее уже оказывался в неловких ситуациях в прямом эфире. В 2014 году он громко выругался на камеру из-за того, что звон колоколов Биг-Бена прервал его прямой репортаж.
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