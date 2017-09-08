Петербурженка подала в суд, не получив "оргазма" от погашения кредита

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Жительница Петербурга подала иск почти на миллион рублей к кредитной организации после погашения кредита. Причиной для этого стала статья на сайте компании, в которой клиентам после выплаты долга обещали чувство "удовлетворения и спокойствия, сравнимого с ощущениями после оргазма".

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова подала иск в суд к кредитной организации из-за того, что она не получила удовлетворения при погашении кредита. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце августа женщина взяла микрозайм в размере пяти тысяч рублей. По словам Панферовой, причиной для этого стала статья на сайте кредитной организации. В ней говорилось, что согласно исследованию, "в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма".



"Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма. Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье", - отметила Панферова.

В связи с этим женщина подала иск в Савеловский суд Москвы с просьбой взыскать с кредитной организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда.

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