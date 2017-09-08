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Росстандарт изменит дизайн номерных знаков. Агентство рассчитывает уменьшить их размер для мотоциклов, ввести спецномера для спортивных и классических автомобилей, а также для японских и американских. Код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках останутся без изменений.

Росстандарт работает над проектом нового национального стандарта, который установит требования к типам, основным размерам и техническим нормативам государственных регистрационных знаков. Уведомление об этом опубликовано на сайте федерального агентства.

Как пишет газета "Коммерсант", в ведомстве планируют уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. При этом код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям ряда СМИ, останутся без изменений.

Переход на новый формат, предварительно, начнется не раньше 2019 года.

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