В Эрмитаже произошло задымление
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18 пожарных расчетов приехали к музею Эрмитаж в Санкт-Петербурге, где было выявлено задымление. По некоторым данным, дым идет в районе Телеграфной лестницы. Эвакуация не проводилась, музей продолжает работать в штатном режиме.
В МЧС поступила информация о задымлении в Эрмитаже на Дворцовой набережной, предположительно, оно произошло в районе Телеграфной лестницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
На место ЧП выехали 18 пожарных расчетов. Поскольку Эрмитаж – важнейший объект историко-культурного наследия, возгоранию автоматически присвоили третий номер сложности.
Причины задымления выясняются. Эвакуация из здания не проводилась, музей работает в штатном режиме.
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