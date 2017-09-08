В Эрмитаже произошло задымление

Теги: санкт-петербург эрмитаж пожар Происшествие

18 пожарных расчетов приехали к музею Эрмитаж в Санкт-Петербурге, где было выявлено задымление. По некоторым данным, дым идет в районе Телеграфной лестницы. Эвакуация не проводилась, музей продолжает работать в штатном режиме.

В МЧС поступила информация о задымлении в Эрмитаже на Дворцовой набережной, предположительно, оно произошло в районе Телеграфной лестницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

#зимнийгорит #вэрмитажепожар ���� Печаль Публикация от Anfisa (@anfisa_gash) Сен 8 2017 в 2:20 PDT

На место ЧП выехали 18 пожарных расчетов. Поскольку Эрмитаж – важнейший объект историко-культурного наследия, возгоранию автоматически присвоили третий номер сложности.

Причины задымления выясняются. Эвакуация из здания не проводилась, музей работает в штатном режиме.

Читайте также:

Семь человек пострадали при обрушении кинотеатра в Балашихе

В Москве задержали мужчин, кинувших бутылку в забор посольства США

В Якутии пьяный депутат насмерть сбил пешехода