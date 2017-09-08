Семь человек пострадали при обрушении кинотеатра в Балашихе

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Семь человек пострадали в результате обрушения стены заброшенного кинотеатра в подмосковной Балашихе. Все они получили ушибы и порезы.

В результате обрушения стены бывшего кинотеатра в Балашихе пострадали шесть человек. Как пишет "Интерфакс", они доставлены в больницу с ушибами и порезами.

В свою очередь агентство "Москва" пишет, что в результате обрушения пострадали семь человек.

ЧП произошло в пятницу днем. Как сообщал TVC.RU ранее, стена размером 6 на 8 метров бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды.

