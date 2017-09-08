В России отозвали свыше 20 тыс. кроссоверов Ford Kuga

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Российский дилер Ford отозвал свыше 20 тысяч машин Ford Kuga из-за проблем с подушками безопасности и возможности возгорания.

Российский дилер Ford отзывает в России 20864 небезопасных кроссовера Kuga. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"Причиной отзыва данных автомобилей (первая партия - 1059 автомобилей, реализованных с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года) является неисправность партии инициаторов подушек безопасности. В случае аварии может не сработать боковая надувная и/или коленная подушка безопасности пассажира", - говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва другой партии - 19805 автомобилей, реализованных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года - является дефект конструкции нижней отделки средней стойки.

"В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться", - предупредило агентство.

5 сентября Росстандарт объявил, что российский дилер Volkswagen - ООО "Фольксваген Групп Русс" - отзывает в России почти восемь тысяч минивэнов Multivan поколений T5 и T6, реализованных в 2014-2016 годах. Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом.

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