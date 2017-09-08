Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане
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В Дербентском районе Дагестана произошла авария с участием микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП погибли три человека. В настоящее время полицейские уточняют количество пострадавших.
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в в Дербентском районе Дагестана погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России по региону.
"Примерно в 12:00 в Дербентском районе Дагестана на автодороге близ населенного пункта Джемикент автомобиль ВАЗ 2107 по касательной задел Ford Sprinter, затем опрокинулся на обочину и ударился в дерево. В результате трое находившихся в легковушке скончались на месте", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что точное число пострадавших в настоящее время уточняется. По факту аварии полицейские проводят проверку.
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