Медведев предрек смерть ряда профессий из-за цифровой экономики
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Цифровая революция - это не только положительные стороны, но и новые вызовы, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он указал, что технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, а также усилить риски поляризации доходов людей.
Дмитрий Медведев обеспокоен тем, что развитие цифровой экономики может "убить" целые профессии, передает "Интерфакс". Премьер-министр призвал готовиться к новым вызовам в сфере образования, здравоохранения, занятости, а также к модернизации госаппарата.
"Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и убить целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей", - предупредил Медведев, выступая на Московском финансовом форуме.
Кроме того, подчеркнул он, необходима модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в "цифровой" вид.
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