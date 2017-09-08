Медведев предрек смерть ряда профессий из-за цифровой экономики

Теги: премьер-министр медведев финансы Экономика технологии москва трудоустройство форум

Цифровая революция - это не только положительные стороны, но и новые вызовы, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он указал, что технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, а также усилить риски поляризации доходов людей.

Дмитрий Медведев обеспокоен тем, что развитие цифровой экономики может "убить" целые профессии, передает "Интерфакс". Премьер-министр призвал готовиться к новым вызовам в сфере образования, здравоохранения, занятости, а также к модернизации госаппарата.

"Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и убить целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей", - предупредил Медведев, выступая на Московском финансовом форуме.

Кроме того, подчеркнул он, необходима модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в "цифровой" вид.

Читайте также:

Медведев рассказал о росте российской экономики

На доведение пенсий до прожиточного минимума выделено около 100 млрд рублей

Медведев и Куйвашев обсудили вопросы здравоохранения и образования

Медведев упростил подключение потребителей к энергосетям

Медведев пообещал запретить производство и продажу порошкового алкоголя