Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 15 человек
Теги: землетрясение мексика цунами погибшие Происшествие стихия
Число погибших во время мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Землетрясение магнитудой 8,2 стало самым сильным в стране за последние сто лет.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подтвердил гибель 15 человек во время мощного землетрясения в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Foro.
Десять человек погибли в штате Оахака, трое скончались в штате Чьяпас, еще двое детей в Табаско. На одного ребенка обрушилась стена, другой умер в больнице от обесточивания здания.
В целях предосторожности занятия в ряде школ прекращены. В некоторых районах страны отключили электричество. Глава государства заявил, что это самое мощное землетрясение за последние сто лет.
Ранее стало известно, что у берегов Мексики произошло восьмибальное землетрясение в 202 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тысяч человек. После сильного толчка произошел афтершок магнитудой 5,7 к юго-западу от города Паредон. Существует угроза цунами. На данный момент максимальная высота волн достигла одного метра.
Читайте также:
Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 14 человек