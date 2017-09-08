Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 15 человек

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Число погибших во время мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Землетрясение магнитудой 8,2 стало самым сильным в стране за последние сто лет.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подтвердил гибель 15 человек во время мощного землетрясения в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Foro.

Десять человек погибли в штате Оахака, трое скончались в штате Чьяпас, еще двое детей в Табаско. На одного ребенка обрушилась стена, другой умер в больнице от обесточивания здания.

В целях предосторожности занятия в ряде школ прекращены. В некоторых районах страны отключили электричество. Глава государства заявил, что это самое мощное землетрясение за последние сто лет.

Ранее стало известно, что у берегов Мексики произошло восьмибальное землетрясение в 202 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тысяч человек. После сильного толчка произошел афтершок магнитудой 5,7 к юго-западу от города Паредон. Существует угроза цунами. На данный момент максимальная высота волн достигла одного метра.

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