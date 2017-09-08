Жители Санкт-Петербурга вспоминают день начала блокады Ленинграда

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В Санкт-Петербурге вспоминают жертв блокады Ленинграда. Она началась 76 лет назад - 8 сентября 1941 года. В городе проводятся акции памяти и уроки мужества в школах. Самым массовым мероприятием станет шествие "Бессмертный Ленинград". В нем примут участие около трех тысяч горожан.

Со своей куклой Ирина Алексеевна не расстается уже 76 лет. Именно любимая игрушка спасла ее в самом начале войны, сообщает "ТВ Центр".

Железнодорожный состав, который вез детей и маленькую Иру Зимневу в эвакуацию из Ленинграда в 1941 году, подвергся авиабомбардировке. 28 немецких самолетов прошли точно над поездом, взорвали все вагоны. Девочку - ей не было и трех лет - случайно заметил среди груды мертвых тел деревенский подросток.

"Увидел, торчит из-под трупов ручка детская, в которой зажата кукла. Он увидел, что красивая кукла, и хотел своей сестренке ее подарить, попытался у меня забрать, а я ее крепко держала в руках. Тогда меня откопали из-под трупов – живую и вполне невредимую", - вспоминает она.

Эта трагедия произошла 18 июля 1941 года. Детский поезд шел из Ленинграда в Новгородскую область восемь суток, хотя расстояние - всего 350 километров. Машинисты подбирали по пути всех малышей.

"Мамы просили: "Возьмите моего ребенка!" - и пихали в этот эшелон. Нигде не учтено, сколько всего было детей", - продолжает рассказ Зимнева.

После войны из всей огромной семьи Ирины Алексеевны - 43 человека – осталось только 14. Первой умерла бабушка, в самом начале блокады. Почти сразу же за ней – отец на фронте. Он погиб с портретом дочери у сердца.

Каждую годовщину начала блокады Ирина Зимнева обязательно приезжает на Пискаревское кладбище. Этот мемориал построен на месте массовых захоронений жителей и защитников осажденного города. По разным данным, здесь, в братских могилах, покоится до полумиллиона человек.

Еще несколько лет назад здесь собирались и те, кто выжил в Лычковской трагедии. Сегодня – только одна Ирина. Свою жизнь эта девочка, уехавшая на поезде из ленинградской блокады, посвятила сохранению памяти о ней. Сегодня она отвечает за организацию выступления артистов на Дворцовой площади Петербурга. Концерт начнется после того, как по Миллионной улице к Эрмитажу выйдет шествие "Бессмертный Ленинград".

Сбор колонны "Бессмертного Ленинграда" начнется в пять часов вечера на Марсовом поле. Это знаковое место для города. Во время блокады там были устроены огороды, на которых жители выращивали овощи. А 27 января 1944 года установлены орудия, из которых был дан праздничный салют в честь освобождения Ленинграда.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.