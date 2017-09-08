СКР начал проверку после обрушения стены кинотеатра в Балашихе

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По последним данным, 6 человек, в том числе ребенок, пострадали в подмосковной Балашихе. Там в пятницу утром обрушилась стена бывшего кинотеатра. Под завалами оказались торговые ряды.

По разным данным, от шести до десяти человек, в том числе ребёнок, пострадали при обрушения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Заведение давно не функционировало. Там велись ремонтные работы. Кирпичная кладка рухнула прямо на торговые ряды, которые располагались по соседству. На кадрах с места видно, что несколько палаток полностью погребены под обломками.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Также на месте дежурят бригады врачей. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. Ведется доследственная проверка. По одной из версий, стена кинотеатра могла рухнуть из-за нарушений при реконструкции.