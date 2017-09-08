Собянин: За 7 лет в Москве построено 60 станций метро и МЦК

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В Москве завершено строительство первого участка нового кольца метро. Это сразу пять станций от "Делового центра" до "Петровского парка" и более 10 километров в пути. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом запуске первого участка кольца.

Мотовоз "Матрисса" движется по новому тоннелю куда медленнее, чем будут курсировать поезда метро. Но и задача у него другая – тестировать проложенную рельсовую колею, передает "ТВ Центр". Место рядом с машинистом занял Сергей Собянин: в пути прогнозировали, сколько москвичей и гостей столицы в ближайшем будущем станут пользоваться Третьим пересадочном контуром.

На первом этапе перегонные тоннели соединят пять станций – "Деловой центр", "Шелепиху", "Хорошёвскую", "ЦСКА" и "Петровский", протяженность этого участка больше 10 километров. В следующем году контур протянется до станции "Нижняя Масловка". Общая длина кольца, которое включит 31 станцию и уже работающий участок "Каховская – Каширская", составит почти 67 километров.

"Проект большого подземного кольца метро становится реальностью. Сегодня закончен первый этап строительства Петровского парка до Сити. Буквально, через несколько месяцев после пуско-наладочных работ уже пойдут пассажирские поезда. Участок очень важный. Является частью большого проекта - Третьего пересадочного контура, который серьезным образом повлияет на изменение транспортной инфраструктуры города Москвы", - сказал Сергей Собянин.

Все вестибюли новых станций ТПК уже готовы, оборудованы эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров. Все интерьеры детально были продуманы. "Хорошевская" станет первой в столице, оформленной в стиле авангард. А украшением "Петровского парка" станут бронзовые скульптуры спортсменов. Сейчас специалисты заняты проверкой различных систем: от вентиляции до электроосвещения.

После запуска движения станция "Шелепиха" станет крупным транспортным узлом, который свяжет Третий пересадочный контур с Московским центральным кольцом, оно расположено выше. По расчётам проектировщиков, ожидаемый пассажиропоток здесь составит больше 200 тысяч человек в сутки.

С первых дней работы участок Третьего пересадочного контура разгрузит кольцевую и радиальные линии подземки, в том числе наиболее загруженные в часы пик Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую. Вероятно, особой популярностью ТПК будет пользоваться у спортивных болельщиков – удобнее станет добираться до стадионов "ЦСКА" и "Динамо", и у ценителей прекрасного – для них ближе станет "Центр современного искусства".

Егор Киселёв, Матвей Шестаков, Александр Ивановский, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".