Новый шоу-рум программы реновации открылся на ВДНХ

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На ВДНХ открылся новый шоу-рум по программе реновации. Открыт он ежедневно с 10 до 19.

Где будут жить горожане, которые получат новое жильё по программе реновации, можно увидеть в новом шоу-руме на ВДНХ, передает "ТВ Центр". В этом павильоне учтены почти все пожелания, которые высказали посетителей первого шоу-рума - новый стал больше, потолки выше почти 3 метра, есть лифты, причём реальные, работающие.

Можно увидеть системы коммуникации и безопасности, а также материалы, которые будут использоваться при строительстве домов по реновации. Все квартиры в "чистовом" варианте отделки.

Увидеть новые квартиры, в которые по программе реновации переедут москвичи, можно ежедневно с 10 утра до 7 вечера.