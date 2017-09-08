Москва готовится отметить 870-летие

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В субботу у Москвы День рождения — городу исполнится 870 лет. Свой юбилей столица отметит с размахом. Праздновать будут по всему городу. В планах - сотни мероприятий. Центром торжеств по традиции станет главная улица столицы — Тверская.

На первый взгляд кажется, что вокруг одни кукольные домики. На самом деле — серьезные постройки и уж точно не для игр, например, макет Большого театра. Можно рассмотреть все самые мелкие и интересные детали - в этом двойник от оригинала не отстаёт, передает "ТВ Центр".

Рядом художники трудятся над оформлением жилой квартиры. Расставляют фигурки людей вокруг елки и рассаживают на диваны перед телевизором. Каждая такая квартира - олицетворение эпохи прошлого. На стенах даже уменьшенные портреты Высоцкого. Фигурки раскрашиваются вручную - художник одновременно и стилист и визажист и историк моды. Все должно быть аутентично. Над этим трудятся буквально день и ночь, передает "ТВ Центр".

Объектов много - своеобразная экскурсия по знаковым местам столицы. Но самое главное - сделать не только точную копию известных достопримечательностей, но и окружающий их пейзаж похожим на настоящий. Миниатюрные причудливо сделанные каркасы превращаются в деревья с зеленой листвой. Кажется, что сделать это очень просто - достаточно вовремя сбрызгивать аппликацию водой. На самом деле, над созданием одного объекта трудятся все мастера.

Посмотреть на столицу в миниатюре можно будет уже в субботу на главной площадке города - на Тверской. По традиции в день рождения Москвы улица станет пешеходной. Из-за массовых гуляний движение ограничат и в центре. Зато наземный общественный транспорт в ночь с субботы на воскресенье будет работать до 3 часов ночи. А метрополитен и МЦК закрываться на ночь не будут вовсе - впервые в день города.

Александра Сергомасова, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".