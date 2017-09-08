Эрмитажные коты погибли при пожаре в музее

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Четыре эрмитажных кота, хранителей музейных коллекций, задохнулись от дыма. Пятую кошку удалось откачать с помощью воздушного аппарата. Пожар в здании Эрмитажа вспыхнул в полдень на площади 7-8 квадратных метров. По словам пожарных, загорелась обшивка в подвальном помещении.

Во время пожара в Эрмитаже погибли несколько котов, хранителей музейных коллекций, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на МЧС Санкт-Петербурга.

Традиция нанимать котов на работу в Эрмитаж появилась при императрице Екатерине II, основательнице музея. С тех пор в Эрмитаже проживает 50-70 котов, которые защищают музейные коллекции от грызунов.

В МЧС сообщили, что четыре кота задохнулись дымом, одну кошку удалось спасти при помощи воздушного аппарата.

Пожар в Эрмитаже произошел в полдень, загорелась обшивка подсобного помещения на площади 7-8 квадратных метров. Возгоранию автоматически присвоили третий ранг сложности из-за статуса здания, приехали 18 пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 20 человек, своей работы музей не прекращал. Спустя 40 минут возгорание потушили.

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