Сечин назвал "кретинизмом" публикацию его разговора с Улюкаевым

Теги: коррупция Уголовное дело взятка сечин улюкаев

Игорь Сечин заявил, что недавняя публикация стенограммы его разговора с Алексеем Улюкаевым является "профессиональным кретинизмом". По словам главы "Роснефти", в диалоге с экс-министром экономического развития есть сведения, которые содержат гостайну.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин назвал "кретинизмом" недавнюю публикацию прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать. Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

5 сентября в Замоскворецком суде столицы расшифровали разговор Улюкаева и Сечина в день задержания экс-министра, 14 ноября 2016 года. Глава "Роснефти" выразил уверенность в виновности экс-министра. По его словам, Улюкаев "сам требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил его в машину, сам уехал".

На данный момент Улюкаев находится под домашним арестом. По статье, предъявленной экс-министру, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Улюкаев обвиняется в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, остановленном на выезде из офиса "Роснефти", обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов.

По версии следствия, деньги экс-министр требовал и получил за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". При этом законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаева освободили от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на его имущество: 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.

Читайте также:

Бывший водитель Улюкаева рассказал суду о дне задержания экс-министра

Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"

Сечин о деле Улюкаева: не о чем говорить, было преступление

Улюкаев утверждал, что получил от Сечина сумку с вином

У обвинения есть запись разговора Улюкаева с Сечиным о получении $2 млн