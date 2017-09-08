Собянин: 30% из бюджета каждого мегаполиса должно выделяться на развитие
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Каждый крупный город должен выделять не менее 30% ресурсов на развитие и инвестиции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.
В столице открылся Московский финансовый форум. Он проходит во второй раз и уже стал важной дискуссионной площадкой для обсуждения экономической ситуации в стране и направлении для дальнейшего развития. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Основные стенды выставки осмотрели Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. Выступая перед участниками, глава правительства говорил о развитии цифровых технологий и современной инфраструктуры. Мэр Москвы заявил, что не менее 30% бюджета каждого крупного города должно идти на его развитие, чтобы обеспечивать необходимый рост экономики. По его словам, сейчас Москва вносит огромный вклад в экономику всей страны.
"На мой взгляд, в бюджете каждого крупного города не менее 30% ресурсов должно идти на инвестиции, на развитие, иначе город будут стагнировать, динамика развития экономики уменьшаться, качество жизни ухудшаться. Поэтому это задача не просто какого-то сиюминутного решения, это решение стратегического развития", - сказал Собянин.
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