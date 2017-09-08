Беременная женщина на BMW врезалась в трактор в Новой Москве

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На 34 километре Киевского шоссе произошла авария с участием иномарки и трактора. По предварительной информации, пострадали тракторист и беременная женщина. В результате ДТП перекрыты две стороны движения.

В результате столкновения легкового автомобиля и трактора в Новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На 34 километре Киевского шоссе, по направлению в сторону области, произошло столкновение автомобиля BMW X6 и трактора. По предварительной информации, пострадали тракторист и беременная женщина, управлявшая иномаркой", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии наблюдается розлив топлива. В результате ДТП перекрыты две стороны движения.

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