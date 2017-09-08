Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гумпомощи населению Сирии

Теги: сирия шойгу Сирийский конфликт

Международный комитет Красного Креста (МККК) должен срочно нарастить объемы гуманитарной помощи в Сирии, считает министр обороны России Сергей Шойгу. Речь об этом идет в обращении главы военного ведомства к главе МККК Петеру Мауреру.

Международный комитет Красного Креста должен срочно нарастить объемы гумпомощи в Сирии, считает министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Речь об этом идет в обращении Шойгу к главе МККК Петеру Мауреру, передает TVC.RU.

"Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи, принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры и предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу", - говорится в сообщении военного ведомства.

"В документе отмечается, что с созданием зон деэскалации в Сирии обстановка в стране значительно улучшилась, начали функционировать Комитеты национального примирения, которые уже сегодня создали условия для налаживания мирной жизни", - отметили в Минобороны.

"В то же время террористами разрушены тысячи жилых домов, школ, медучреждений, заводов, объектов жизнеобеспечения", - говорится в документе.

По мнению Шойгу, срочные меры по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии "будут реально способствовать скорейшему восстановлению мирной жизни в стране, снижению страданий ее граждан и созданию условий для возвращения сотен тысяч сирийских беженцев в свои дома".

Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Александр Кшимовский передал в пятницу директору Управления по оперативной деятельности Международного Комитета Красного Креста Доминику Штилхарту список сирийских населенных пунктов, наиболее остро нуждающихся в гуманитарной помощи.

Читайте также:

ВКС России уничтожили "министра войны" "Исламского государства"