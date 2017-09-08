В Нидерландах мужчина попал в тюрьму за кражу резиновой утки

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Мужчина украл метровую резиновую утку из кафе в нидерландском городе Гуда. Суд приговорил грабителя к заключению под стражу на восемь недель, а также обязал его выплатить владельцу заведения компенсацию в размере 880 долларов.

В Нидерландах мужчину приговорили к заключению под стражу на восемь недель за кражу метровой резиновой утки. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным местных СМИ, в июне 45-летний мужчина украл резиновую утку из кафе Goudse Eend в нидерландском городе Гуда. Также суд обязал грабителя выплатить владельцу заведения компенсацию в размере 880 долларов.

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